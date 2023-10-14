استمرار تدفق المساعدات الإنسانية على مطار العريش الدولي تمهيدا لنقلها إلى فلسطين

استقبل مطار العريش الدولي اليوم، العديد من المساعدات التي جاءت على متن مختلف الطائرات، من مختلف الدول محملة بالمساعدات الطبية والمساعدات الغذائية، من أجل توصيلها عن طريق مطار العريش الدولي لقطاع غزة في فلسطين.

مطار العريش الدولي يستقبل المساعدات الإنسانية

وتوافدت الكثير من الطائرات على مطار العريش الدولي المحملة بالمساعدات لفلسطين وكان من ضمنها :

- طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة العالمية، من أجل قطاع غزة.

- طائرة مساعدات تركية ثالثة، لتكون إجمالي المساعدات التركية التي وصلت لمطار العريش الدولي نحو 60 طنا، تشمل مستلزمات طبية ووسائل تدفئة وأغذية.

- طائرة من دولة الإمارات تحمل مساعدات ومعونات طبية لقطاع غزة.

وصول 3 طائرات تركية إلى مطار العريش

وكان سبق تلك الطائرات وصول 3 طائرات من تركيا محملة بالمساعدات ومستلزمات طبية ووسائل تدفئة وأغذية، وأرسلت الأردن طائرة محملة بالمساعدة والمستلزمات الطبية من أجل نقلها عن طريق مطار العريش الدولي إلى قطاع غزة في فلسطين لمساندتهم وعلاج المصابين خاصة مع الأحداث الجارية الأخيرة.

وسبق لمصر أن أعلنت عن تجهيز مطار العريش الدولي من أجل استقبال المساعدات الإنسانية الدولية من مختلف الدول، والأطراف والمنظمات الدولية المختلفة، لتوصيلها إلى قطاع غزة بفلسطين.