أسعار العملات الیوم الاثنین 16-10-2023 في البنوك.. تشهد استقرارا

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك المصرية استقرارا أمام الجنيه المصري، وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، واليورو 32.40 جنيه للشراء، و32.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، في بداية تعاملات البنوك، بحسب آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، اليوم الاثنين، في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك مصر 99.52 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.85 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين، في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

وسجل سعر اليورو 32.40 جنيه للشراء، و32.54 جنيه للبيع، اليوم الاثنين في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.27 جنيه للشراء، و32.57 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري 37.90 جنيه للشراء و38.07 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.67 جنيه للشراء، و38.04 جنيه للبيع.