سعر الدرهم الإماراتي الیوم الخميس 5-10-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

استقر سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الخميس 5-10-2023 داخل البنوك، إذ سجل في البنك المركزي 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الخميس، وفقًا للأسعار المعلنة في البنوك والتي جاءت كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك مصر 8.39 جينه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 8.39 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي داخل بنك الإسكندرية إلى 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 8.42 جنيه للبيع، و8.38 جنيه للشراء.