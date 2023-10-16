المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي استهدف 30 شخصا من الأطباء

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إنه جرى تخصيص مراكز إيواء، وتشكيل لجان لمساعدة النازحين في قطاع غزة إلى المناطق الجنوبية.

استهداف الطواقم الطبية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال استهدف أكثر من 30 شخصا من الطواقم الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، ونواصل تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لجميع سكان غزة، لا سيما ذوي الإعاقة والأطفال والنساء.

ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي

وأوضح«الشوا» أن الخدمات الطبية في قطاع غزة تواجه وضعا كارثيا، مضيفا أنه جرى التنسيق مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعرب عن شكره وتقديره لمصر التي تقوم بدور كبير في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأعلن مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في وقت سابق، أن هناك أكثر من 50 ألف شخص لجأو إلى أونروا بعد التهديدات النصية التي تلقوها من الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات الآلاف لجأوا إلى أسر مضيفة بعيد عن أماكن القصف نوعا ما، فقد يطال القصف الإسرائيلي أي مكان، فهو لا يحترم الأمم المتحدة ولا يلتزم بتعهداته.