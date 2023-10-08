مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تتعمد قصف أهداف مدنية في غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي تصيب أهدافا مدنية، وهناك عائلات مسحت بالكامل من السجلات بعد استشهادها كلها تحت القصف.

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاصر قطاع غزة وأغلق كل المنافذ ويقطع عنه الكهرباء والإمدادات الطبية والغذائية، واستهداف الطواقم الطبية وتدمير 3 سيارات إسعاف.

وأوضح أن توقف الكهرباء خلال يومين سيتوقف معه كل الخدمات في القطاع، الذي يعتبر أعلى كثافة سكانية في العالم بواقع 6 آلاف مواطن لكل كيلومتر واحد، ما يعني كارثة إنسانية ضخمة، والاحتلال مسؤول عن هذه الخدمات بموجب الاتفاقيات الدولية كدولة احتلال.

أكثر من 50 ألف قاموا باللجوء إلى أونروا

وأوضح أن هناك أكثر من 50 ألف قاموا باللجوء إلى أونروا بعد التهديدات النصية التي تلقوها من الاحتلال الإسرائيلي، وعشرات الآلاف لجأوا إلى أسر مضيفة بعيد عن أماكن القصف نوعا ما، فقد يطال القصف الإسرائيلي أي مكان، فهو لا يحترم الأمم المتحدة ولا يلتزم بتعهداته، ويجب توفير حماية مدنية للإسرائيليين.