الحكومة الإسرائيلية تنفي الاتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غزة

نفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، فى وقت سابق اليوم، بوقف إطلاق نار جنوب غزة اعتبارا من التاسعة صباح اليوم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.