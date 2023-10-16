‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023.. مجلس النواب ينتظر تعديلات الحكومة

قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 من بين مشروعات القوانين التي يناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي والمؤجلة من دور الانعقاد السابق، إذ أنَّه من المقرر أن يحيل مجلس النواب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته.

‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023

وكانت لجنة الإسكان في مجلس النواب قد وافقت على مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 خلال دور الانعقاد السابق، لكن لم يقرها المجلس في جلسته العامة وبالتالي سقط مشروع القانون واستوجب إعادة تقديمه ومناقشته، وفي تصريح سابق قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنّ «الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتمّ عرض التعديلات الجديدة على اللجنة» بحسب تعبيره.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

ويتضمن مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.

كما يجيز مشروع ‎قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.