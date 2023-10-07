موعد مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بعد انطلاق دور الانعقاد الرابع

انطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب مع بداية شهر أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن يناقش خلال الجلسات القادمة ضمن جدول أعمال الأسبوع المقبل عددا من القوانين الهامة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك بعد إعلان التشكيل النهائي للجلسات النوعية بمجلس النواب.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

وينتظر المواطنون صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد الذي من المقرر أن يقدم مجموعة من التسهيلات وحالات يجوز التصالح فيها لم تكن موجودة في القانون الحالي.

وسوف يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من التسهيلات والتغيرات ليست موجودة في القانون الحالي منها التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وسوف يكون ذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

حالات يجوز فيها التصالح

ويتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حالات يجوز فيها التصالح وليست موجودة في القانون الحالي منها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

ومن المقرر أن يسمح قانون التصالح في البناء الجديد بحقوق الارتفاق المقررة بشكل قانوني، وذلك بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.