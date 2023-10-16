مستشفيات شمال سيناء ترفع الاستعدادات لاستقبال مصابي غزة إلى الدرجة القصوى

أعلنت مديرية الصحة والسكان في محافظة شمال سيناء، اليوم، حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، خاصة مستشفي العريش، وذلك بعد إعلان وزير الصحة رفع درجة الاستعداد في عدد من المحافظات لاستقبال مصابي قطاع غزة.

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى

وكشف الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، أن مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، استعدت بشكل تام لأي جديد، وأنه تم تجهيز غرف العمليات وقسم الطوارئ والباطنة والجراحة التنسيق مع وزارة الصحة والمتابعة اليومية

وأضاف لـ«الوطن»، أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة لإضافة أدوية وطواقم طبية بالمستشفيات، ورفع حالة الاستعداد إلى المرحلة القصوى، كما تم منع إجازات الأطباء والطواقم الطبية والتمريض، ورفع كفاءة جميع الأقسام في المستشفيات، وإضافة كوادر طبية لتكون جاهزة بجوار أطباء المستشفيات، وأطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات أخرى.

خبرات في علاج الجرحى والمصابين

وأكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن المستشفيات في شمال سيناء شهدت تطويرا كبير خلال الشهور القليلة الماضية، موضحا أن مديرية الصحة أصبح لديها كثير من الخبرات المؤهلة لاستقبال جرحى ومصابين، وإجراء العمليات.

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيقا بين جميع المديريات، والأقسام، حال وصول جرحى ومصابين من الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.