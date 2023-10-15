تفاصيل التحركات الدولية بمجلس الأمن لوقف العدوان على قطاع غزة

كشف السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن المجموعة العربية توصلت إلى خطة عمل مكونة من 3 محاور رئيسية لعرضها على مجلس الأمن.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن خطة العمل تتكون من وقف إطلاق النار، ووقف محاولة التهجير القسري لسكان شمال غزة إلى جنوبها.

«عبدالفتاح»: ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

ولفت السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية، وأكد أن روسيا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن، يستهدف وقف إطلاق النار، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طرحت البرازيل رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر مشروع قرار جديد يراعي اعتبارات الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل.

المطالبة بالإفراج عن الرهائن

واستطرد السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن مشروع القرار البرازيلي يطالب بالإفراج عن الرهائن ويحث إسرائيل على وقف مخطط التهجير.

ضرورة دخول المساعدات الإنسانية لغزة والبرازيل

واختتم أن روسيا تركز على دخول المساعدات الإنسانية لغزة والبرازيل تتبنى قرارات ضد القانون الدولي، مؤكدا ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية لغزة.