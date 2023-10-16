هالة السعيد تنعى وزير التخطيط الأسبق: تغمده الله بواسع رحمته

نعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط الأسبق الذي وافته المنية أمس الأحد.

تقديم العزاء إلى أسرة الدكتور محمد عثمان

وتوجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بخالص العزاء إلى أسرة الدكتور محمد عثمان، داعية الله أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته في فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وزير التخطيط من 2001 حتى 2006

يُشار إلى أنَّ الدكتور عثمان محمد عثمان شغل منصب وزير التخطيط خلال الفترة من 2001 حتى 2006، ومنصب وزير التنمية الاقتصادية خلال الفترة من 2006 حتى 2011.