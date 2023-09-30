وزيرة التخطيط بمؤتمر «حكاية وطن»: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّه بالشراكة مع القطاع الخاص يجري استهداف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

وأضافت «السعيد»، خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»: «سيجري طرح 21 محطة تحلية للمياه مع وزارة الإسكان، وجرى تأهيل 17 تحالفا دوليا للدخول في هذا النوع من المشروعات».

وتابعت وزيرة التخطيط: «أنشأنا شركة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، ونسهم مع شركة ناشئة من القطاع الخاص وهي شركة زراعية توجه كل نشاطها للتصدير من أجل زيادة صادرات مصر الزراعية».