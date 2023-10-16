جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد احتجاز حماس لـ199 رهينة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أكد أن عدد الرهائن لدى حماس يبلغ 199 شخصا بين مدنيين وعسكريين.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة «حماس» وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

و«طوفان الأقصى» عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.