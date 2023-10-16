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«القاهرة الإخبارية»: مستشار ألمانيا يزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة

كتب:

هانى حسن
10:36 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل نقلا عن مصادر إعلامية، بأنّ مستشار ألمانيا، أولاف شولتس، سيزور إسرائيل خلال الأيام المقبلة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.  

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