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قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف

كتب:

محمد مجدي
12:53 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، اعتبارًا من 15 أكتوبر 2023، لحين بلوغه السن القانونية للمعاش في 28 مارس 2025، على أن يعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

يأتي ذلك بناء على ما عرضه الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، على رئيس الجمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس، بتجديد تعيين «الضويني» وكيلاً للأزهر.

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قرار جمهوري بتجديد تعيين «الضويني» وكيلا للأزهر الشريف بدرجة وزير
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.