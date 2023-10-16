قرار جمهوري بتجديد تعيين محمد الضويني وكيلاً للأزهر الشريف

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، اعتبارًا من 15 أكتوبر 2023، لحين بلوغه السن القانونية للمعاش في 28 مارس 2025، على أن يعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات والمعاش.

يأتي ذلك بناء على ما عرضه الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر شيخ الأزهر، على رئيس الجمهورية.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، قرار الرئيس، بتجديد تعيين «الضويني» وكيلاً للأزهر.