«الضويني» يشكر السيسي والإمام الأكبر على تجديد الثقة به وكيلا للأزهر

تقدم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر أحمد الطيب، لتجديد الثقة به وكيلا للأزهر، مؤكدا أنه يبذل قصارى جهده لخدمة الأزهر ونشر رسالته الوسطية.

وكتب الضويني، عبر صفحتيه الرسميتين على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر: «يسعدني أن أتقدَّم بخالص الشُّكر والتَّقدير إلى الرَّئيس عبد الفتاح السِّيسي، رئيس الجمهوريَّة على هذه الثِّقة الغالية، الَّتي لا يفي بحقِّها إلا أن نجدِّد العهد لهذا الوطن على بذل أقصى ما نملك في سبيل رفعته، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى إمامنا الأكبر أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر، على ثقته الغالية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظه ويوفِّقنا جميعًا لخدمة أوطاننا، وتحقيق أهداف مصرنا في ظلِّ قيادتها الحكيمة».

تجديد الثقة بالضويني وكيلا للأزهر

جدير بالذكر أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 2022م، بتجديد تعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلًا للأزهر الشريف لمدة عام اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري، ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية على أن يعامل الضويني معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات.