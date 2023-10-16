وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري ويتأكد من جاهزية المستشفيات

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم، معبر رفح البري في شمال سيناء.

وزير الصحة يتفقد معبر رفح البري

كما تفقد الوزير والمحافظ اصطفاف سيارات الإسعاف في منطقة أبو طويلة بالشيخ زويد، ومدى جاهزيتها لاستقبال مصابي أحداث غزة، وأكد وزير الصحة أنّ زيارته تأتي بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمتابعة الخدمات الطبية والإسعافية، والاطمئنان على مستوى الخدمات للمرضى، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، وفصائل الدم.

رافق الوزير خلال الجولة في معبر رفح البري، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.