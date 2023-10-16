وزير الصحة يستعرض استعدادات مستشفيات شمال سيناء لاستقبال مصابي غزة

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، صباح اليوم، في مدينة بئر العبد، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، في حضور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وسالم العكش ورمضان سرحان وسليمان الزملوط أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن زيارة وزير الصحة تشمل تفقد عدد من مستشفيات المحافظة وتفقد وحدات الإسعاف، وذلك للاطمئنان علي جاهزية المستشفيات لاستقبال الجرحي الفلسطينيين وتلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وأكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لاستقبال الجرحي الفلسطينيين.