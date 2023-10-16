أسعار العملات الیوم الاثنين في ختام التعاملات بالبنوك.. مستقرة

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك العاملة استقرارًا كبيرًا أمام الجنيه المصري، إذ سجّل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، واليورو 32.40 جنيه للشراء، و32.54 جنيه للبيع.

أسعار العملات الیوم الاثنين 16-10-2023 في البنوك المصرية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية، في ختام ثاني أيام عمل البنوك بعد الإجازة الأسبوعية، بحسب آخر تحديثات البنوك للأسعار عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرھم الإماراتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جينه للبيع.

سعر الدینار الكویتي في البنوك المصریة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين في بنك مصر 99.45 جنيه للشراء، و99.85 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 98.78 جنيه للشراء، و99.85 جنيه للبيع.

سعر الریال السعودي في البنوك المصریة

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الجنیه الإسترلیني أمام الجنیه المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأثنين في البنك المركزي المصري 37.45 جنيه للشراء و38.62 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري 37.32 جنيه للشراء، و38.56 جنيه للبيع.

سعر الیورو في البنوك المصریة

سجل سعر اليورو اليوم الأثنين 32.40 جنيه للشراء، و32.54 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفي البنك الأهلي المصري 32.27 جنيه للشراء، و32.57 جنيه للبيع.