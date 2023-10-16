«مدبولي» يبحث مع مسئولي CSCEC الصينية مشروعات العاصمة الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مسئولي الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية المحدودة CSCEC، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وجانج شيويه شيوان، رئيس مجلس ادارة مجموعة CSCEC الصينية، وعدد من ممثلي الشركة.

تنفيذ مشروعات بقطاع الطيران المدني

وفي مُستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمقابلة، مؤكدًا تميُز أعمال الشركة فى مجال الانشاءات والتطلع للانطلاق كذلك في مشروعات قطاع الطيران المدني.

وقال مدبولي: نأمل في الانتهاء من مشروع أبراج العلمين الجديدة الذي تتولى الشركة تنفيذه في أسرع وقت، حيث عُقدت مراسم توقيع عقد إنشاء أبراج مدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير 2021.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني المشروعات ذات الصلة بتطوير مطار القاهرة الدولي، وتطوير مطار الغردقة، وإنشاء هنجر لصيانة الطائرات، والتي تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها اليوم مع الشركة.

رئيس شركة CSCEC يقدم الشكر للدولة المصرية

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة CSCEC الصينية عن شكره لثقة مصر في الشركة الصينية من حيث إسنادها مشروع منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية، الذي يعد من أفضل المشروعات في الشرق الأوسط، مستعرضا التقدم الذى أحرزته الشركة فى هذا المشروع، مؤكدًا أنها ستبذل قصارى جهدها لخدمة مصر فى مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء أنه زار مشروع الأبراج الصينية بمنطقة الأعمال المركزية، في العاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وتابع ما يتم من جهود ليكون هذا المشروع أيقونة للتعاون المصري الصيني في هذا القطاع.