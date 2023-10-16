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«مدبولي» يلتقي مسؤولي شركة «CSCEC» الصينية على هامش منتدى «الحزام والطريق»

كتب:

أسماء زايد
03:04 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء لحظة وصوله بكين

رئيس الوزراء لحظة وصوله بكين

 التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي شركة «CSCEC» الصينية، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولي».

ويشارك رئيس الوزراء نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، المُنعقِد في بكين خلال الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التعاون عالي الجودة للحزام والطريق.. معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار».

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