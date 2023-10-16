«المصري الديمقراطي الاجتماعي» يزور السفارة الفلسطينية لتقديم الدعم (صور)

‏زار وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة السيد فريد زهران رئيس الحزب، مقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة للتعبير عن تضامن الحزب الكامل مع الشعب الفلسطيني.

نواب رئيس الحزب وأعضاء البرلمان

شارك في اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب ونواب الحزب بالبرلمان، وقيادات وكوادر الحزب الذين التقوا بالسفير الفلسطيني دياب اللوح والمستشار الأول د/ نداء البرغوثي، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة.

السفارات الأوروبية

‏أبدى السفير الفلسطيني ترحيبه بقيادات الحزب، موجها الشكر لهم على مشاعر التضامن غير المستغربة من الشعب المصري، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، وأثنى على الدور الذي قام به الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بشكل خاص، سواءً في الأوضاع الحالية أو السابقة من خلال الاتصالات والزيارات المكثفة مع الأحزاب والسفارات الأوروبية، للتعبير عن تطورات القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها من آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم وضرورة الحل العادل للقضية الفلسطينية.