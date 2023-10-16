سقوط 20 شهيدا بمذبحة جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد استهداف مخبز في غزة

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن 20 مواطنا فلسطينيا استشهدوا وأصيب آخرون، أثناء وجودهم في مخبز لشراء الخبز، بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

القصف كان مفاجئا دون سابق إنذار

وأضافت خلال إفادة على الهواء من مستشفى ناصر بخان يونس، أن القصف كان مفاجئا دون سابق إنذار أو تحذير من قوات الاحتلال، وذهبوا ليحصلوا على الخبز ليعيشوا؛ لكنهم عادوا ملفوفين في أقمشة بيضاء تمهيدا لدفنهم.

المنطقة مزدحمة بالباعة

وتابعت أن إخلاء المصابين تمت بسرعة من تلك المنطقة، لكن لأن المنطقة مزدحمة بالباعة الذين يتجمعون لشراء احتياجاتهم بعيدا عن مناطق القصف، قد يرفع هذا عدد الضحايا.