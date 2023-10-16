طواقم الدفاع المدني في مرمى القصف الإسرائيلي.. استشهاد 7 أفراد بغزة

استشهد 7 أفراد من طواقم الدفاع المدني في غزة، وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على مقر الدفاع المدني ومركباته في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

كما استشهدت فلسطينية، وأصيب أطفال في قصف إسرائيلي على منطقة قيزان النجار بمدينة خان يونس الواقعة بالجزء الجنوبي من قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

5 غارات بمحيط مستشفى القدس في غزة

وفي وقت سابق، قالت جمعية «الهلال الأحمر»، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت 5 غارات بمحيط مستشفى القدس التابع له في غزة.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت في وقت سابق، غارات جديدة على منطقة الشجاعية في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية». وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أشار في وقت سابق، إلى مخاوف كبيرة من نفاد الإمدادات الطبية والوقود في قطاع غزة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قليل جنوب مدينة نابلس شال الضفة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت، إن واثق من أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب، مضيفا إن إسرائيل سترتكب خطأ إذا احتلت غزة وعلى إيران أن لا تصعد الحرب.

الرئيس الأمريكي: يتعين القضاء على «حماس»

وأوضح بايدن، أن يتعين القضاء على «حماس» تماما لكن يجب أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية، وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط غير ضروري لأن إسرائيل تملك أحد أفضل القوات المقاتلة

وتابع بايدن قائلا، إن تهديد الإرهاب في أمريكا زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.