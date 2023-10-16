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مجلس نقابة الصحفيين «في المساء مع قصواء» على cbc الليلة

كتب:

بسمة شطا
06:40 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

يحل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين، محمد سعد عبدالحفيظ، وحسين الزناتي، وهشام يونس، وأيمن عبدالمجيد، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، ضيوفا على  برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة cbc مع الإعلامية قصواء الخلالي.

موضوع النقاش في المساء مع قصواء 

ويناقش صالون «في المساء مع قصواء» مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين عددا من الملفات والموضوعات المهمة خلال المرحلة الراهنة، وذلك في حلقة تحمل الكثير من التحليل والمتابعة للمشهد على شاشة cbc.

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