نقابة الصحفيين تطلق مبادرة «ذكريات النصر» لتوثيق حرب أكتوبر

أعلنت نقابة الصحفيين عن بدء تنفيذ مبادرة «ذكريات النصر»، التي تطلقها اللجنة الثقافية والفنية بالنقابة بالتنسيق مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة.

وتأتي المبادرة في إطار الاحتفالات بالذكرى 50 لنصر أكتوبر، وتهدف لتوثيق الذكريات الإنسانية لجنود وضباط القوات المسلحة خلال وجودهم على الجبهة في حرب أكتوبر.

فعاليات النقابة بمناسبة انتصارات أكتوبر

أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن المبادرة تتم بالتنسيق مع الشؤون المعنوية وتعد بداية لعدد من الفعاليات تنظمها النقابة بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر العظيم، وباعتبار الصحفيين أحد مَن يتشرفون بالمشاركة في هذا النصر وذكرياته.

وقال البلشي إن المبادرة تستهدف توثيق الذكريات الإنسانية لضباطنا وجنودنا على الجبهة خلال المعركة العظيمة والنصر الذى لن ينسى.

من جانبه، وجَّه محمود كامل وكيل النقابة ورئيس اللجنة الثقافية، الشكر لإدارة الشؤون المعنوية، على رعايتها للمبادرة، والإشراف على توثيق هذه الذكريات.

وناشد كامل كل وسائل الإعلام بالتفاعل مع الحملة ودعمها بنشر مضمونها حتى تصل لكل بيت مصري، وجاء نص مبادرة ذكريات النصر:

«إلى أبناء وأحفاد أبطال أكتوبر: شاركونا توثيق ذكريات النصر لا تزال جعبة ذكريات النصر في حرب أكتوبر مليئة بالقصص والحكايات، التي لم نسردها، 50 عامًا مضت على الانتصار، التاريخ سطَّرها بحروف من نور لأبطال شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، أبطال دفعوا ثمنًا غاليًا لتحرير الأرض منهم مَنْ استشهد دفاعًا عن أرضه وعرضه، ومنهم مَنْ يعيش بيننا حتى الآن ليسرد قصص انتصار قواتنا المسلحة على العدو الإسرائيلي في معركة على البقاء واسترداد الأرض، وقبل خوض المعركة وحتى أيام العبور والحرب حمل الكثير من المصريين بعض آثار لا تزال باقية من ذكريات المعركة والإعداد لها، آثار ذكريات يحتفظون بها، ويعيدون النظر إليها من حين لآخر، يتذكرون لحظات المجد والفخر، التى خاضوها أو خاضها عزيز عليهم».

توثيق ذكريات أبطال أكتوبر

وتُطلق اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين مبادرة لتوثيق ذكريات أبطال الحرب من خلال جمع رسائل الضباط والجنود من أبطال حرب أكتوبر وصورهم، التى كانوا يرسلونها إلى ذويهم أثناء وجودهم على الجبهة.

وتدعو نقابة الصحفيين كل مصري يمتلك رسالة أو صورة أو أثرًا من المعركة أن يشاركه معنا لنتذكر معًا روائح أبطالنا، الذين شاركوا أو استشهدوا في الحرب، وضحوا بدمائهم الزكية فداءً للوطن، ويشرفنا استقبال رسائلكم لتخليد بطولاتهم، ونشرها عبر معرض كبير تنظمه اللجنة الثقافية بالنقابة خلال الاحتفال بذكرى النصر.