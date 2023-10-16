من هو الفلسطيني «السلوادي» المشارك في بطولة أبوظبي إكستريم؟.. «موهبة فذة»

تنطلق في مدينة أبوظبي الإماراتية، النسخة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم «ADXC 1»، وهي فعالية جديدة في عالم الألعاب القتالية، بمدينة زايد الرياضية يوم 20 أكتوبر الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة فلسطينية، في أول ظهور رياضي للاعب فلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة في غزة، حيث يشارك عبد الكريم السلوادي، الذي يُجيد الفنون القتالية المختلطة والجرابلينج.

مسيرة حافلة لـ السلوادي بالرياضات القتالية

يملك «السلوادي»، مسيرة طويلة مع الألعاب القتالية، بينما يستعد اللاعب الذي يملك موهبة فذة للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة.

وانتقل «السلوادي»، من منافسات الكيك بوكسينج إلى الفنون القتالية المختلطة، رغم أنه لا يملك أي خبرات سابقة في الجرابلينج.

بدأ البطل الفلسطيني مسيرته بالمشاركة في منافسات الجوجيتسو ، قبل أن يتدرب على فنون الألعاب القتالية المختلطة على مدار السنوات الماضية، حيث تمكن من إثبات ذاته في الجرابلينج، ما دفعه إلى تكثيف جهوده وتعزيز خبراته بها.

«السلوادي»، الذي انتقل إلى الولايات المتحدة قرر تحويل مساره بالكامل إلى الجرابلينج، حيث شارك في عدة نزالات وبطولات هامة، واكتسب العديد من الخبرات داخل القفص.

ماذا قال اللاعب الفلسطيني عن مشاركته بالبطولة؟

من جانبه قال السلوادي في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة: «جئت من الولايات المتحدة إلى أبو ظبي من أجل المشاركة في البطولة وتحقيق الانتصار».

وأوضح اللاعب الفلسطيني: «أنا سعيد جدا للمشاركة في البطولة للمرة الأولى بتاريخها في أبوظبي وأتمنى تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرتي الرياضية، لقد بذلت الكثير من الجهد وتدربّت بقوة لأقدم أداءً جيداً في تلك البطولة، وأتمنى أن أقدم عرضا مذهلا لعشاق تلك الرياضة».

وسبق للاعب المشاركة ببطولات بالعاصمة الإماراتية حيث شارك من قبل ببطولة اتحاد القتال الشجاع، والتي كللها بالتتويج باللقب.