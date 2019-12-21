قال محمد مجاهد، أول لاعب ألعاب قتالية مصري يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية، إنه بعد تعب استمر أكثر من عام استطاع دخول موسوعة جينيس بعد تحطيمه رقم قياسي مسجل باسم لاعب إيطالي.

وتابع مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاعب الإيطالي سجل أسرع رقم في سباق الجري على اليدين لمسافة 10 أمتار، ولم يستطع أحد تحطيمه في الفترة من عام 2009 حتى 2017.

وأضاف أول لاعب ألعاب قتالية مصري يدخل موسوعة جينس للأرقام القياسية، أن محافظ قنا كرمه قبل عدة أشهر بعد تسجيله الرقم القياسي في موسوعة جينيس.