رئيس جامعة القاهرة: تقدم غير مسبوق وطفرات في التصنيفات الدولية

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نجحت خلال السنوات الـ 6 الأخيرة في التقدم والريادة بشكل غير مسبوق، وتحقيق طفرات كبيرة في التصنيفات الدولية لأفضل الجامعات العالمية، وكذا تصدرت الجامعات المصرية في العديد من التصنيفات، فجاءت في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024، وفي التصنيف ذاته لعام 2023 اخترقت حاجز أفضل 50 جامعة عالمية في هندسة البترول وإدراج 4 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص.

رئيس جامعة القاهرة: أصبحنا ضمن أفضل 1% من جامعات العالم

وأضاف رئيس جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة حققت قفزة كبيرة بنسبة 32% في العلوم الاجتماعية والإنسانية وجاءت الأولى في مصر والمرتبة 227 عالميا في العلوم الاجتماعية بتقدم 115 مركزا، وفي تصنيف QS الإنجليزي للاستدامة لعام 2022 حيث جاءت في المرتبة من 201-220 عالميًا لأول مرة.

واستكمل رئيس الجامعة، تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني (ويبومتريكس) لعام 2023، وفي تصنيف US News الأمريكي لعام 2022 جاءت في المرتبة 363 عالميًا متقدمة 29 مركزًا بنسبة 7.4% عن العام السابق، وفي تصنيف شنغهاي العام تصدرت الجامعات المصرية والجامعة الوحيدة المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة العام الماضي.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة جاءت في تصنيف ليدن الهولندي ضمن أفضل 300 جامعة، وفي تصنيف شنغهاي الصيني دخلت ضمن أفضل 400 جامعة لأول مرة في تاريخها متقدمة مائة مركز دفعة واحدة، متجاوزة جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية كبري، فضلا عن دخول 5 من التخصصات المميزة ضمن أفضل 100 جامعة في إنجاز مصري لأول مرة، ما وضعها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، وفي تصنيف سيماجو الدولي تم إدراجها في المربع الذهبي ضمن أفضل 25% جامعة عالمية.