جامعة القاهرة تنظم ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر غدا

تنظم جامعة القاهرة، غدا الأحد، ندوة كبرى للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الندوة التثقيفية الثامنة والأربعين، بهدف ترسيخ روح الولاء والانتماء ونشر الوعي بين طلاب الجامعة حول بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر.

«الخشت»: انتصار أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ البطولات المصرية

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن انتصارات حرب أكتوبر ستظل نقطة مضيئة في تاريخ بطولات مصر، وستتوارثها الأجيال شاهدة على قوة الجيش المصري وإرادته، ودرسًا في الانتماء والتضحية في سبيل الله من أجل الوطن.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن نصر أكتوبر العظيم هو مصدر إلهام للشباب لتعلم أسس العمل الجماعي وفرق العمل، والقيادة الفعالة، والتي أدت لتحقيق الهدف المنشود بنجاح، مؤكدًا أن حرب أكتوبر جسدت تلاحم الشعب والجيش بصورة رائعة، واستطاعت مصر بفضل هذا التلاحم، أن تجتاز كل العوائق التي تصور أعداء الوطن أنها ستقف حائلا منيعا أمام هدف مصر لتحرير كامل ترابها واستعادة كرامة الأمة.

فعاليات عديدة

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تزينت مع بداية شهر أكتوبر بأعلام مصر، كما نظمت كليات الجامعة عدة فعاليات بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، وذلك في إطار حرص الجامعة لتعريف طلابها بقيمة هذا النصر الذي حطم أسطورة جيش الاحتلال الذى لا يقهر، وأثبت للعالم أجمع أن جند مصر هم حقيقة خير أجناد الأرض.