عضو بـ«النواب»: الاستجابة الواسعة لقمة القاهرة للسلام تؤكد قوة مصر

قال النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام 2023، تؤكد قوة الرئيس والدولة المصرية عربيًا وعالميًا، موضحا أن للرئيس السيسي دورًا بارزًا في القضية الفلسطينية منذ أن تولى الرئاسة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة والرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية له أبعاد كثيرة التي كان لها صدى واسع لدى الشارع المصري والدول العربية، ومصر هي السند الأول وحائط الصد رقم 1 لفلسطين، وتتخذ الدولة المصرية دائمًا القرارات التي تبعد عن المشاحنات والقرارات العشوائية العفوية، فدائمًا القرار المصري صائب وقوي.

المصريون فخورون بالرئيس السيسي

وأوضح «خليل» أن المصريين فخورين بالرئيس السيسي ودوره الفعال الذي يقوم به تجاه القضية الفلسطينية، والدعوة لقمة القاهرة للسلام 2023، وكان للقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسائل واضحة لكل العالم، وهي أن مصر سند فلسطين ولا يمكن أن يمس أي فلسطيني طالما الدولة المصرية موجودة.