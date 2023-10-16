سكرتير عام الغد: قمة القاهرة للسلام 2023 تؤكد احتضان مصر للقضية الفلسطينية

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إن وجود تلبية كبيرة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور قمة القاهرة للسلام 2023 حول القضية الفلسطينية، السبت المقبل، يؤكد أن مصر هي الحاضنة للقضية الفلسطينية والداعمة لها على مر التاريخ.

وأشار إسماعيل في بيان صحفي له إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام 2023 حول القضية الفلسطينية، جاء بعد قرار تاريخي لمصر بشأن رفضها خروج الرعايا الأجانب من غزة واشتراطها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يؤكد الدور الدولي الذي تلعبه مصر على الساحة.

القمة يؤكد ثقل مكانة مصر الدولية

وأكد سكرتير عام حزب الغد أن عقد هذه القمة المؤتمر يؤكد ثقل مكانة مصر الدولية ومكانتها في المنطقة لكي تلعب دورا حيويا في القضية الفلسطينية، متمنيا أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الذي تذوق مرارة الظلم على يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي استباح المدنيين في قطاع غزة من النساء والأطفال.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل على أولويات القيادة السياسية المصرية حتى يتم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، وهذا لن يتحقق إلا من خلال وجود ضغوط عربية بجانب مصر على الأمم المتحدة لإعادة كل الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني الصامد.