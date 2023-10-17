حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-10-2023 مهنيا وعاطفيا
كتب:
عبدالعزيز سلامة
12:01 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
برج الحمل
يحتل مولود برج الحمل عددًا لا نهاية له من الصفات الإيجابية، إذ يمتلك روحًا رياضية، ويقبل النقد، وهو هادئ ولا يمكنه التدخل في شئون الأخرين، يجيد التعامل تحت ضغط، ويعرف عنه بأنه شخصية جيدة.
وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-10-2023 مهنيًا
ينصحك الخبراء، بأن تحاول صنع خطط جديدة؛ لأن ذلك يجعلك تحصل على نتائج أفضل، وبشكل أسرع، ولكن حاول استيعاب بعض الأحداث التي تدور حولك خلال فترات العمل، واستمتع بالنصائح المقدمة لك.
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 17-10-2023 عاطفيًا
وعلى الصعيد العاطفي، ينصحونك بأن تتعامل مع شريك حياتك بشكل أفضل، ويُفضل أن تتخلى عن الأحداث الماضية، ودع التفكير فيها؛ لكي تساعد نفسك على العيش والاستمرارية في حياة عاطفية مقبولة.