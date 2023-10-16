مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: أمريكا لم تمد إسرائيل بأسلحتها الاستراتيجية

قال اللواء ممدوح الإمام مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، إن حاملات طائرات جيرالد فورد لا تستخدم في مواجهة حماس، لأنه من الأسلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وتحرك معها أسطول من السفن للحماية، عبارة عن مدمرات وغواصات تسمى مجموعة قتال.

تحركاتها تسمى بالردع

أوضح مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، أن تحركاتها يكون فيما يسمى بالردع، وأنه لم يكن لحركة حماس، بل يكون لأطراف أقليمية أخرى لعدم التدخل ولعدم التفكير في التدخل إذا تطورت الأمور.

توقعنا رد الفعل الاسرائيلي غير المسبوق

وتابع مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق، أن إيران لم تتخدل في الحرب، وحزب الله نفذ منا وشات، وأن إسرائيل هي من دعمت حماس، وهي تحتفظ بحماس لتعميق الانقسام الفلسطيني، موضحا أن إسرائيل لم تكن طرف ثان في الحرب، وأن من أول 3 ساعات من هذه العملية الجميع يعلم بتلك الرد الفعل الذي يحدث، وأن الشعب الفلسطيني هو الذي يحتمله، وأن المعروف والمتوقع أن إسرائيل هي من تسيطر على التعبئة، وتوقعنا رد الفعل الإسرائيلي غير المسبوق.