متحدث الصحة: أكثر من سيناريو للتعامل مع الحالات القادمة من قطاع غزة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة جاهزة بأكثر من سيناريو للتعامل مع الطوارئ بشأن الحالات القادمة من قطاع غزة.

وزير الصحة زار محافظة شمال سيناء

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء dmc، أن وزير الصحة زار محافظة شمال سيناء مع المحافظ، وقام بالمرور على مستشفيات بئر العبد ومنفذ رفح، إضافة إلى العيادات.

وزير الصحة يختتم زيارته بمستشفى العريش العام

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة اختتم زيارته بمستشفى العريش العام، للتأكد من تنفيذ الخطط والتعامل مع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى أنه يتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وغرف العمليات والطوارئ.