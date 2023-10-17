رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17-10-2023 مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:01 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، مثل حبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، وقدرته على التكيف مع الظروف المختلفة، وهو يتسم بصفات أخرى منها فضوله الذي يدفعه للبحث طوال الوقت عن الأشياء الغامضة والمثيرة، كما يحب دائمًا أن يخوض المغامرات المثيرة والمختلفة. 

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 17-10-2023 مهنيًا وعاطفيًا، وفقًا لمواقع الأبراج.

برج الجوزاء الثلاثاء 17-10-2023 مهنيًا

ينصحك الخبراء بأن تتحلى بالهدوء، وأن تتعامل مع زملائك بمرونة؛ حتى لا تتسبب في إثارة المشاكل بينك وبينهم، ولكي تستطيع العمل في بيئة هادئة مستقرة تساعدك على الإبداع والابتكار.

برج الجوزاء الثلاثاء 17-10-2023 عاطفيًا

على الصعيد العاطفي ينصحك الخبراء بأن تدقق في اختيار شريك الحياة المناسب لك، وألا تتسرع في الارتباط؛ حتى لا تسيئ الاختيار، وينبغي عليك أن تتعلم من تجاربك العاطفية التي تعرضت للفشل سابقًا.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 16-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الثور الاثنين 16-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي