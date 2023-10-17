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اليابان تعلن عن مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لقطاع غزة

كتب:

هانى حسن
08:57 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ يوكو كاميكاوا وزيرة الخارجية اليابانية، أعلنت أن بلادها تراقب الوضع في قطاع غزة بقلق.

وأعلنت الحكومة اليابانية، تقديم مساعدات قيمتها 10 ملايين دولار للمدنيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة. 

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