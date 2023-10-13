رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

اليابان تجلي مواطنيها من إسرائيل

كتب:

محمد علي حسن
09:12 ص | الجمعة 13 أكتوبر 2023
اليابان

اليابان

أعلن أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة سترسل طائرة مستأجرة غدا، إلى تل أبيب، لإجلاء المواطنين اليابانيين.

أضاف: «بسبب قيام تقليص شركات الطيران الرحلات الجوية من تل أبيب، بما في ذلك إلى اليابان، على خلفية الوضع المتوتر بين إسرائيل وقطاع غزة وبسبب التغيرات الكثيرة والقوية في الوضع هناك، أجرينا استطلاعا بين اليابانيين في إسرائيل حول نواياهم مغادرة هذا البلد، وتقرر تسيير رحلة جوية مستأجرة من تل أبيب إلى دبي في 14 أكتوبر، لإجلاء اليابانيين وضمان سلامتهم».

وصباح السبت الماضي، شنت حركة حماس، عملية «طوفان الأقصى» بإطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة.

ودارت حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية «السيوف الحديدية» وشن غارات جوية وقصف عنيف على قطاع غزة.

اقرأ المزيد:

حاتم المليجي: كلمة الرئيس السيسي شاملة وداعمة للسلام العادل في فلسطين

كيف علق الرئيس الروسي بوتين على أزمة فلسطين؟ «معقدة وحساسة»

برلمانية: الرئيس السيسي عبر عما يدور في قلوب المصريين تجاه فلسطين

النائب أحمد عثمان: كلمة الرئيس السيسي تؤكد إصراره على الدفاع عن قضية فلسطين

الرئيس السيسي: سعي مصر للسلام يحتم عليها ألا تترك الأشقاء في فلسطين