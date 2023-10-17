إسرائيل ترد على إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان بقصف تلة الحمامص

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تعرض لإطلاق صاروخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة المطلة، ورد الجيش الإسرائيلي على هذا الاعتداء بقصف «تلة الحمامص»، التي تقع مقابل المستوطنة الإسرائيلية.

إطلاق صاروخ مضاد للدروع

وذكرت قناة المنار اللبنانية، أن حزب الله أطلق صاروخًا مضادًا للدروع داخل مستوطنة «المطلة» المقابلة لبلدة «كفركلا»، ما أدى إلى اندلاع النيران في أحد الأهداف، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يقصف «تلة الحمامص» التي تقع قبالة المستوطنة.

وفي منشور على منصة «X»، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الصاروخ المضاد للدروع الذي أطلق من لبنان على مستوطنة المطلة، أسفر عن إصابة شخصين بجروح متوسطة، ومع ذلك، جرى حذف المنشور في وقت لاحق.

البقاء في الملاجئ بعد إطلاق صاروخ مضادة للدروع

وحسبما أفادت قناة «i24 news» الإسرائيلية، جرى إصدار تعليمات لسكان مستوطنة المطلة بالبقاء في الملاجئ، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان وسقوطه في البلدة.

وأرسل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، رسالة «عاجلة» إلى الدولة اللبنانية، قائلًا: «نحن نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدًّا، ويجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل مخربي داعش في غزة».