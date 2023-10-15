رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشفى إسرائيلي: وصول 8 إصابات 4 منها خطيرة بسبب صواريخ أطلقت من جنوب لبنان

كتب:

أ ش أ
06:19 م | الأحد 15 أكتوبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفاد مُستشفى «نهاريا» في شمال إسرائيل، اليوم الأحد، بوصول ثماني إصابات إليه، أربع منها في حالة خطيرة، نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان نحو منطقة «نهاريا» وراس الناقورة.

أكثر من 30 صاروخًا أطلقت من لبنان نحو الجليل

جاء ذلك حسب بيان رسمي صادر عن المُستشفى أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أكثر من 30 صاروخًا أطلقت من لبنان نحو الجليل قبل قليل، وجرى توجيه سكان المستوطنات التي تبعد مسافة 9 كيلومترات عن الحدود اللبنانية، بالدخول إلى الملاجئ فورا.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: رد فعل إسرائيل تجاوز حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي

«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل ترتكب كارثة سياسية وإنسانية بحق شعبنا

عاجل.. تعرف على العقول المدبرة لعملية طوفان الأقصى.. إسرائيل تضعهم على رأس أولويتها

إسرائيل تطالب «الأونروا» بإخلاء مدارسها في غزة من النازحين