%60 زيادة في أسرّة الطوارئ بمستشفى طلبة جامعة الإسكندرية (صور)

تطور كبير شهده مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية، حيث ارتفع عدد أسرّة قسم الطوارئ من 7 إلى 11 سريرا، أي بزيادة 60%، إضافة إلى افتتاح العيادات الخارجية، الأمر الذي يرتقي بالمنظومة الصحية لطلاب الجامعة.

وتقول الدكتورة نانسي عاطف، مديرة المستشفى، إنه جرى تطوير قسم الطوارئ والإصابات كونه يعد المحطة الأولى لاستقبال مرضي الحالات الطارئة والحالات الحرجة ومرضي الحوادث والإصابات ويقدم خدمات طارئة لكل الحالات بروح الفريق الواحد، وبتعاون مع جميع أقسام المستشفى علي مدار 24 ساعة يوميا طوال ايام الاسبوع.

طاقم طبي متميز

وأضافت مديرة المستشفى في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القسم يعمل به طاقم طبي متميز من اطباء «اخصائين - اطباء مقيمين - اطباء امتياز» و تمريض«مشرفات وفنيين».

وأشارت إلى تطوير القسم وزيادة القدرة الاستيعابية به من 7 أسرّة إلى 11 سريرا، ليصبح وحدة طوارئ متكاملة تشتمل علي غرفة فرز المرضي وغرفة انعاش وغرفة ملاحظة وغرفة عزل وغرفة عمليات صغري ومعمل طوارئ وغرفة جبس.

وأكدت «عاطف»، أن وحدة الطوارئ تقدم الخدمة الطبية لجميع طلبة جامعة الاسكندرية وطلبة الجامعات المتعاقدة وأعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة الإسكندرية، وحالات التأمين الصحي الخاصة بجميع موظفي وعاملي الجامعة فضلا عن تقديم الاسعافات الاولية لحالات الجمهور الطارئة.

تطوير العيادات الخارجية

وأوضحت، أن القسم يسعى دوما للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وسرعة الاستجابة لاحتياجات مرضي الحالات الحرجة، مع الحفاظ علي اعلي مستوي من الرعاية الصحية لنصبح مركزا للامتياز والأفضل في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة.

ولفتت إلى تطوير طابقي العيادات الخارجية بمستشفى طلبة جامعة الإسكندرية، لتوفير كل الاحتياجات اللازمة للكشف الطبي على منتسبي جامعة الإسكندرية.