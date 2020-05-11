جامعة الإسكندرية تخصص مستشفى الطلبة لعزل حالات كورونا

قرر الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، تخصيص مستشفى طلبة الجامعة للعمل كمستشفى لعزل حالات الإصابة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بعد أن تثبت إصابتهم بالفيروس.

وقال "الكردي" في القرار الذي حصلت "الوطن"، على نسخة منه والذي صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية وعلى ما عرضه الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب وبعد موافقة مجلس الجامعة، أنه سيتم التنسيق مع غرفة عمليات وزارة الصحة يوميا لمتابعة جميع الحالات المحجوزة بالمستشفى.

وأوضح أنه سيتم العمل من اليوم وتجهيز المستشفى لاستقبال الحالات المصابة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة داخل مستشفى الطلبة الجامعي، مطالبا جميع الجهات المختصة بتنفيذ القرار.