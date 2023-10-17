موقع التوظيف الأول في العالم يفصل 700 عامل.. ما القصة؟

لم يضل الباحثون عن وظائف في المجالات شتى طريقهم نحو شبكة «LinkedIn»، موقع التوظيف الأكبر في العالم، المملوك لشركة «مايكروسوفت»، الذي يعد قبلة للباحثين عن وظائف جديدة أو فرص للتطوير والالتحاق بشركات كبيرة وعالمية، وفقًا لما تحمله السيرة الذاتية.

مايكروسوفت تفصل 700 عاملًا

ماذا لو أخبرتك الأنباء الأخيرة عن فصل 700 موظفًا من هذه الشركة؟ لم تكن مجرد أنباء، بل حدث بالفعل، بعدما قررت الشركة المخولة بتوفير وظائف مختلفة في مجالات عدة حول العالم، الاستغناء عن عدد خيالي من موظفيها، بسبب تراجع الإيرادات.

تخفيض وتقليل العبء الاقتصادي على الشركة، كان الدافع وراء الاستغناء عن 700 موظفًا في مختلف المجالات داخل الشركة، لكن النسبة الأكبر من الضحايا جاءت داخل المنظومة الهندسة للشركة، والموارد المالية والبشرية، وفقًا لشخص مطلع على الأوضاع داخل الشركة، في تصريحات لشبكة «CNBC».

«مايكروسوفت» تقلل العمالة في شركاتها

تباطؤ واضح في نمو الإيرادات حال دون استمرار 700 موظفًا في شركة «LinkedIn» للتوظيف، إذ شهدت الشبكة الاجتماعية تباطؤ سنوي لمدة ثمانية أرباع متتالية، إذ كشفت مايكروسوفت أن نمو الإيرادات جاء بنسبة 5% فقط في الربع الثاني، حتى مع تسارع نمو العضوية كل ربع سنة على مدار العامين الماضيين.

موهاك شروف نائب رئيس قسم الهندسة في مايكروسوفت، أكد أن ذلك جاء ضمن خطط الشركة من أجل تطوير كيفية عمل الشركة ومنحها الأولوية في الدعم والتطوير، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال: «نعمل على تخفيف الحركة ومنح الفرصة لكل من يملك الكفاءة بكل شفافية، وذلك يتحقق بتقليل الطبقات»، وأضاف في المذكرة التي أصدرتها الشركة، أنهم يعملون على ذلك بشكل دوري، إذ أعلنت في يناير أنها ستخفض 10 آلاف موظف، وتكرار ذلك في يوليو، بعد التأكد من وجود أزمة انخفاض الإيرادات، ما دفع الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا، إلى خفض التكاليف في جميع أنحاء الشركة.

تعمل «LinkedIn» في الوقت الحالي على تكثيف التوظيف في الهند، بحسب نائب رئيس قسم الهندسة: «بينما نقوم بتكييف هياكلنا التنظيمية وتبسيط عملية صنع القرار لدينا، فإننا نواصل الاستثمار في الأولويات الاستراتيجية لمستقبلنا، ولضمان استمرارنا في تقديم قيمة لأعضائنا وعملائنا، ملتزمون بتقديم دعمنا الكامل لجميع الموظفين المتأثرين خلال هذا الانتقال وضمان معاملتهم بعناية واحترام».