«ميكروسوفت» تشيد بطالب مصري: أصغر محترف تعتمده الشركة في الذكاء الاصطناعي

كشف خطاب أرسلته مدير عام شركة ميكروسوفت العالمية إلى الدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الـ MSA، عن إنجاز جديد يثبت تميز الشباب المصري، ووفقا لمصادر من داخل الجامعة، فإن الخطاب تضمن إشادة بما حققه الطالب عمرو شعراوي بكلية الصيدلة جامعة الـ MSA، بعدما أصبح أصغر محترف في التاريخ تعتمده شركة ميكروسوفت العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الحوسبة السحابية.

وحرصت «ميكروسوفت» على تهنئة الجامعة عبر الخطاب، على هذا الإنجاز، والنتائج المتميزة للمبادرة المشتركة التي أطلقتها المؤسستان بعنوان «الذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية للجميع»، وجرى من خلالها تدريب المئات من أساتذة وطلاب الجامعة على تقنيات ميكروسوفت للذكاء الاصطناعي على الحوسبة السحابية، والتي تعتبر الأفضل عالميا طبقا لتقرير مؤسسة جارتنر لأبحاث أسواق تكنولوجيا المعلومات.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

تأتي المبادرة كجزء من استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي التي أطلقتها الجامعة من خلال خمس مكونات، يتعلق أحدها بتجهيز جميع أعضاء هيئة التدريس لتحديات عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ومكون آخر لتطوير المناهج الدراسية بإضافات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومكون ثالث يهتم بتطوير مشاريع الطلاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تقنية الذكاء الاصطناعي للجميع

وقال الدكتور أحمد بهاء، الموجه الإقليمي لميكروسوفت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تحقيق هذا الإنجاز من طالب صيدلة، هو دليل على أن تقنية الذكاء الاصطناعي للجميع، وأنه على جميع الشباب المصري الاهتمام بها وتعلمها لاستغلالها في تطوير أعمال تخصصاتهم المختلفة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي تغير أشكال المنافسة العالمية

وأضاف «بهاء»، أن البروفيسور كلاوس شواب، مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي، قال إن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ستغير من أشكال المنافسة العالمية، وتحولها من مرحلة أسماك كبيرة تأكل الصغيرة «بالإشارة إلى المؤسسات» إلى مرحلة أن الأسماك السريعة تأكل البطيئة حتى وإن فاقتها في الحجم.