نجم «الشعري» يتلألأ في السماء بألوان الطيف.. «اتفرج بالعين المجردة»

تشهد سماء مصر والوطن العربي قبل فجر اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وخلال الأيام المقبلة، ظهور ألمع نجم في سماء الأرض «الشعرى» وهو يتلألأ بعدة ألوان مرئية بالعين المجردة بكل سهولة، إذ يعتبر سحر هذا النجم وجماله كل عام في فصل الخريف بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية.

نجم الشعرى يومض بعدة ألوان في حالة انخفاضه

وبحسب المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، فإنّ هذا النجم يشرق في ساعات ما بعد منتصف الليل فوق الأفق الجنوبي الشرقي ويمكن رصده جنوبًا قبل ضوء الفجر ويمكن ملاحظة أن نجوم حزام الجبار الثلاثة تشير لموقع نجم الشعرى.

وأشارت الجمعية الفلكية إلى أنّ هذا النجم يومض بعدة ألوان عندما يكون مُنخفضًا نحو الأفق، وهو ما يحدث عادة مع النجوم عندما تكون منخفضة تجدها تومض بألوان مختلفة، إذ يكون هذا الضوء خليط من كل ألوان قوس قزح وعندما يعبر خلال طبقة كثيفة من الغلاف الجوي حول الأرض يحدث انكسار لذلك الضوء إلى ألوانه قبل أن يصل الى أعيننا، إلا أنّا لا نلاحظ ألوان النجوم الأخرى بشكل كبير كونها ليست ساطعة مثل نجم الشعرى.

وبحسب «أبو زاهرة» فإنّ الغلاف الجوي هو الذي يتسبب في ظهور تلك الألوان، ويعتبر نجم الشعرى هو النجم الوحيد المرئي الذي يظهر منخفضًا في السماء حاليًا لذا يظهر وميض ألوانه واضح جدًا، وعندما يصبح نجم الشعرى مرتفعًا في السماء قبل ضوء الفجر أو في سماء المساء في فصل الشتاء المقبل، نجد أنّ هذا النجم يتلألأ بضوء أبيض فقط.

الظواهر الفلكية لا تؤثر على صحة الإنسان

ويقول الدكتور أشرف تادروس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إنّ الظواهر الفلكية وغيرها من الظواهر التي تظهر في السماء، يشترط لرصدها صفاء الجوء، وخلو السماء من أي سحب أو غبار أو عوادم أو أبخرة مياه، حتى يتمكن هواة الفلك من رصد الظاهرة بشكل واضح وتصويرها، لافتًا إلى أنّه من غير الوارد أن تؤثر هذه الظواهر الفلكية التي تحدث في الفضاء على صحة الإنسان بأي شكل من الأشكال، ولا تسبب أي أضرار عليه أو على النشاط اليومي على الأرض.