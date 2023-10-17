تدريب مسؤولي خدمة المواطنين على التواصل مع ذوي الاحتياجات في المنيا

أعلنت إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، تنفيذ دورة تدريبية لمسؤولي خدمة المواطنين، ومكاتب وحدة حقوق الإنسان على مستوى مراكز المحافظة، على مدار يومي 18 و19 أكتوبر الجاري، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاهتمام بتنمية مهارات العاملين خاصة في مجال التواصل والاتصال مع المواطنين من أجل الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة.

مبادئ في لغة الإشارة

وقالت نجلاء حمدي مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، إنّ التدريب يتناول عددًا من المحاور المتنوعة تضم «مهارة الاتصال والتواصل مع المواطنين ـ مهارة الاتصال والتواصل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مبادئ في لغة الإشارة» بالتعاون مع الهئية القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تنمية مهارات الاتصال مع المواطنين

تستهدف الدورة 25 مشاركا من مسؤولي مكاتب خدمة المواطنين ووحدة حقوق الإنسان بمراكز المحافظة لرفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم في مجال الاتصال مع المواطنين، مشيرة إلى أن الإدارة بصدد تنظيم دورة تدريبية أخرى خلال يومي 1 و2 نوفمبر المقبل؛ لضمان الوصول لأكبر عدد مستهدف من المتدربين.