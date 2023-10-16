تطعيم 145 ألفا و813 طالبا ضد الالتهاب السحائي في المنيا

واصلت مديرية الصحة في محافظة المنيا، تنفيذ فعاليات التطعيم الروتيني السنوي لطلاب المدارس ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي، بإجمالي 145813 طالبا، وذلك بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا، منذ بداية العام الدراسي الجديد.

تقديم الرعاية الطبية لطلاب المدارس

وتأتي حملة تطعيم طلاب المدارس، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وأعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا، تواصل تنفيذ حملات التطعيم بالمدارس، موضحا أن التطعيم يهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، ويجري من خلال فرق طبية مدربة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

استهداف طلاب الصفوف الأولى بالمدارس

وقال وكيل وزارة الصحة، إن التطعيم يستهدف تلاميذ الصفوف الأولى بالحضانة والابتدائي والإعدادي والثانوي ضد الالتهاب السحائي، وتطعيم طلاب الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي الدفتيريا والتيتانوس، موضحا أن تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالية لما تم تطعيمه من عمر يوم وحتى 18 شهرا، ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذي ينفذ بجميع الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى محافظة المنيا ومراكزها.