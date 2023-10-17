عاجل.. المركزي يعلن قرارات مهمة بشأن بطاقات الائتمان

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية، للاستخدام في الخارج، بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

جاء ذلك حرصًا من «المركزي» على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات، من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وولفت البنك المركزي، إلى أن ذلك لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل، لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة، وفق ما تقدم، فسيكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية، وفقًا لما يقرره كل بنك.