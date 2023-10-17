رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. المركزي يعلن قرارات مهمة بشأن بطاقات الائتمان

كتب:

منة العشماوي
06:40 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك، بفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية، للاستخدام في الخارج، بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة، وإخطارهم بسفره للخارج، وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

جاء ذلك حرصًا من «المركزي» على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات، من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وولفت البنك المركزي، إلى أن ذلك لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل، لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة، وفق ما تقدم، فسيكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية، وفقًا لما يقرره كل بنك.

اقرأ المزيد:

البنك المركزي المصري يعلن نجاح مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية

البنك المركزي المصري يحصد جائزتين عالميتين في مجال الشمول المالي

محافظ البنك المركزي المصري يشارك في مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي

أسعار الفائدة اليوم بعد قرار البنك المركزي المصري بالتثبيت

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم لتحديد أسعار الفائدة