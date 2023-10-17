أستاذ «علوم سياسية» فلسطيني: إسرائيل تضع العقبات وأمريكا تساندها دائما

قال الدكتور بلال الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية بفلسطين، نحن نتحدث منذ اللحظة الأولى لبدء هذه الحرب، عن إرادة إسرائيلية، وأن يكون التواصل لقناة ثنائية، بمعنى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولم يعد التواصل الأمريكي، أمريكي إسرائيلي فقط، وإنما أمريكي مصري وأردني وإسرائيلي.

إسرائيل تعمل من أجل وضع العقبات

وأكد «الشوبكي» خلال حواره، في برنامج «مساء dmc»، على قناة «dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، لا بد من عقد أي حراك، من أجل حل الأزمة في قطاع غزة، وإسرائيل تعمل من أجل وضع العقبات، وتدرك جيدًا أنه لم يعد يتبقى الآن في رصيدها، إلا الولايات المتحدة، والدول الأوربية بدأت بتغيير طفيف في سياستها ومراجعة نفسها، حتى على مستوى الإعلام، على الرغم من أنه ما زال بعيد تمامًا عن نقل الحقيقة.

لابد من خلق موقف عربي موحد

وقال الإعلامي أسامة كمال، ولابد أن هناك تشاور كبير بين زعماء العرب، لخلق موقف عربي موحد، لمخاطبة الجانب الأمريكي غدًا، وعدم السماح بتهجير الفلسطينين من أرضهم.