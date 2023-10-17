اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. قمة رباعية في «عَمَّان» لبحث أوضاع غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- قمة رباعية فى «عَمَّان» اليوم

- تبحث الأوضاع فى غزة بمشاركة مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة

- «السيسى» يواصل اتصالاته الإقليمية والدولية لتحقيق التهدئة

- العدوان الإسرائيلى مستمر على «غزة».. وتحذير أممى من انتشار الأوبئة

- الرئيس: جهودنا مستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى «غزة» وتجنيب الفلسطينيين مزيداً من المعاناة

- «الصحة العالمية»: 2800 شهيد و11 ألف مصاب منذ بداية العدوان ومجلس الأمن يرفض وقف إطلاق النار

- «عبدالله»: محاولة تهجير سكان القطاع إلى مصر أو الأردن «خط أحمر»

- دبلوماسيون: موقف مصر من دعم الفلسطينيين ثابت ولن يتغير

- برلمانيون يؤكدون أن موقف مصر من دعم قطاع غزة ثابت ومشرِّف

- العدوان الإسرائيلى ضد غزة على طاولة «الوطن»

- «أباظة»: تصريحات «السيسى» مع وزير الخارجية الأمريكى «مفخرة».. ونقف خلف القيادة السياسية داعمين ومؤيدين

- «رضوان»: إسرائيل انتهكت كل مبادئ حقوق الإنسان.. وترتكب سلسلة ممنهجة للإبادة الجماعية وتدمر البنية التحتية والمستشفيات

«- مغاورى»: دعوة «السيسى» لعقد مؤتمر السلام فرصة لعرض جرائم الاحتلال وما تبعه من تعديات أمام المجتمع الغربى

- «محسب»: «القاهرة» الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية و«ميرال»: الرئيس أكد أننا لم ولن نفرط فى شبر واحد من أراضينا

- تعاون «مصرى - أوروبى» لخفض الانبعاثات البترولية

- «الملا»: توجيه الاستثمارات لإقامة خطوط نقل الهيدروجين دعماً لتوسعاته

- المرشحون المحتملون يكثفون تحركاتهم

- حملة «السيسى» تحاور 16 جالية مصرية بالخارج وتلتقى خبراء الاقتصاد وكيانات الشباب والاتحادات

- «فوزى»: حريصون على الاستماع لذوى الخبرة والمصريون فى الخارج مصدر للقوة الاقتصادية

- «زهران» يناقش أبرز القضايا مع «تنسيقية الأحزاب».. و«يمامة» يقترب من إعلان برنامجه

- المنتخب الوطنى يرفع حالة الاستعداد القصوى لتصفيات كأس العالم

الصفحة الثانية

- حملة «السيسى» تحاور 16 جالية مصرية بالخارج وتلتقى خبراء وكيانات شبابية وممثلى الاتحادات

- «فوزى»: حريصون على الاستماع لذوى الخبرة ومحبى الوطن.. والمصريون فى الخارج مصدر للقوة الاقتصادية

- «بهاء الدين» يشيد بالبنية التحتية التى نفذها «السيسى» لجذب الاستثمار.. ويدعو إلى زيادة دور القطاع الخاص

- كيانات شبابية: فى عهد الرئيس أصبح صوتنا مسموعاً ودورنا فعالاً وإيجابياً

- نشاط مكثف للمرشحين المحتملين قبل إعلان القائمة النهائية

- «زهران» يناقش أبرز القضايا مع «تنسيقية الأحزاب» ويلتقى السفير الفلسطينى بالقاهرة.. و«يمامة» يستعد لمؤتمر جماهيرى بالجيزة

- رئيس «الاجتماعى الحر»: نؤيد «السيسى» لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق «رؤية 2030»

- عصمت الميرغنى: نحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات.. والمرأة عاشت عصرها الذهبى فى السنوات العشر الماضية

- ننتظر مزيداً من القرارات الداعمة للمواطنين فى ظل الأزمات التى تشهدها مصر نتيجة للأوضاع العالمية التى أضرت بجميع الدول وعلى رأسها «كورونا»

الصفحة الثالثة

- اليوم.. قمة «رباعية» فى «عَمَّان»

- مصادر: تبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع فى غزة بحضور زعماء مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة

- «السيسى» يكثف اتصالاته الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبنِّى مسار التهدئة ومنع امتداد الصراع إلى المنطقة برمتها

- الرئيس: نعمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المعاناة والحيلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين

- تواصل القصف الإسرائيلى على «غزة» والأمم المتحدة تحذر من انتشار الأوبئة

- دبلوماسيون: تهجير سكان «القطاع» جريمة حرب وموقف مصر من دعم الفلسطينيين ثابت ولن يتغير

- إقبال كبير على حملات التبرع بالدم فى مصر لصالح المصابين الفلسطينيين

- «المتحدة» تطلق حملتها لتوفير الدم لمستشفيات «غزة».. وأساتذة الجامعات: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الفورى لتخفيف حدة الأزمة وعلاج الجرحى

الصفحة الرابعة

- نواب: العدوان الإسرائيلى على غزة «جرائم إبادة» وموقف مصر لدعم الفلسطينيين «مشرّف وثابت»

- برلمانيون يتحدثون فى ندوة «الوطن» عن الجهود المصرية لحماية المدنيين فى الأراضى المحتلة.. ويرفضون تهجير أّهالى «القطاع»

- رئيس تحرير «الوطن»: فلسطين هى قضية مصر الأساسية.. والخطوات الجادة التى اتخذها الرئيس «السيسى» تهدف للتأكيد على موقف مصر الثابت والواضح فى حماية سكان القطاع وجميع الأراضى المحتلة

- الرئيس كان له رد فعل قاطع وقوى ومشرِّف لكل مصر.. وإسرائيل ترتكب جريمة حرب حقيقية بقطع الكهرباء والمياه والإنترنت وجميع المرافق عن «القطاع»

- مطلوب التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولى وتلبية دعوة مصر باستخدام كل الوسائل السلمية لتحقيق السلام وتجنب العنف والتصعيد

الصفحة الخامسة

- أحمد فؤاد أباظة: قوات الاحتلال تنفذ سياسة ممنهجة لتدمير قطاع غزة.. وتصريحات «السيسى» مع وزير الخارجية الأمريكى «مفخرة»

- ما حدث فى 7 أكتوبر رد فعل تجاه انتهاكات الاحتلال واقتحام المسجد الأقصى والتعدى المستمر على المدنيين ومواجهة آلة البطش الإسرائيلية

- طارق رضوان: إسرائيل انتهكت كل مبادئ حقوق الإنسان وترتكب سلسلة ممنهجة للإبادة الجماعية وتدمر البنية التحتية والمستشفيات

- المنظمات الحقوقية الدولية والبرلمان الأوروبى يتدخلون فى شئون الدول.. ويغضون النظر عن انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل

- ميرال الهريدي: مصر فى «أكتوبر 73» قضت على الحلم الصهيونى مؤقتاً واستردت سيناء.. والرئيس السيسى أكد أننا لم ولن نفرط فى شبر واحد من أراضينا

- موقف مصر ثابت دائماً تجاه القضية الفلسطينية ولن تحل إلا بوجود مصر وجيشها القوى ورئيسها الوطنى

- أيمن محسب: مصر الداعم الأول والأخير للقضية الفلسطينية والأزمة أسقطت الأقنعة الغربية بشكل واضح

- مصر مرحبة بالشعب الفلسطينى «أهلاً وسهلاً بهم» لكنها تحتاج منهم الصمود ورفضهم الخروج من أراضيهم

- عاطف مغاوري: سحب حق الفلسطينيين فى تحديد مصيرهم ونقلهم إلى سيناء قوبل بالرفض منهم قبل المصريين

- دعوة «السيسى» لعقد مؤتمر السلام فرصة لعرض جرائم الاحتلال وما تبعه من تعديات أمام قيادات المجتمع الغربى

- أحمد مقلد: لا سلام فى المنطقة بدون مصر.. ودعوة الرئيس لقمة يوم السبت تؤكد أن مصر قادرة على حشد العالم خلف مبادئها

- البعض يحاول تفريغ القضية الفلسطينية وقلب الحقائق.. و«السيسى» رفع رؤوس المصريين والعرب

«بلينكن» جاء لتسويق مشروع إسرائيل وإعادة إحياء «صفقة القرن» واصطدم بجدار الرفض المصرى.. ومصر «عمود خيمة العرب» فى مواجهة مشروع إسرائيل

الصفحة السادسة

- رئيس الوزراء: توافق ثنائى على زيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر.. وتعزيز التعاون فى مجال تبادل العملات المحلية

- «مدبولى»: تحديث قرية البضائع الجديدة بمطار القاهرة الدولى باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار.. و«تشاينا إنرجى»: مليارا دولار إجمالى استثماراتنا فى مصر وتوفير 3 آلاف فرصة عمل.. وتوقيع اتفاقية مع الشركة لإنتاج 1٫2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن هيدروجين أخضر سنوياً بـ«السخنة»

- «المنيا»: 6500 مشروع بتكلفة تصل لـ 140 مليار جنيه وطفرة تنموية غير مسبوقة فى «عروس الصعيد»

- «القاضى»: مبادرة «حياة كريمة» غيرت وجه 192 قرية فى 5 مراكز بـ3209 مشروعات فى 28 قطاعاً خدمياً

- «الرى»: وقف تراجع الشواطئ والمنطقة الساحلية بالبحيرة

- «حياة كريمة» تعيد الحياة لـ10 أسر متضررة من حريق بسوهاج

- «كمال»: بناء المنازل المنهارة وتسليم جهازين لعروسين و«الجهينى»: المؤسسة وقفت بجانبنا

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ جمال حسين، بعنوان: «صوت مصر».. على الهواء مباشرة

- مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: الإنفلونسر والمزايدة الوطنية

- مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنوان: جيل النبوءة

- مقال رأي لـ حسين القاضي، بعنوان: مؤتمر الإفتاء والقضية الفلسطينية

- مقال رأي لـ أحمد البهنساوي، بعنوان: رغم القصف.. الله أكبر يا مآذن غزة

الصفحة الثامنة

- على باب «المعبر»

- «الوطن» ترافق المتطوعين في رحلة تحمل الخير لأهالي «غزة»